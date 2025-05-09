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09.05.2025  21:44   Мирон Зелений

У харківському метро відбувся концерт, присвячений Дню Європи (фото)

9 травня на станції метро Історичний музей відбувся концерт симфонічного оркестру ХНАТОБ/СхідOPERA до Дня Європи.

Харків, метро, концерт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У програмі прозвучали твори європейських та українських композиторів.

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Тэги:  харків, концерт, метро, східопера, хнатоб
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