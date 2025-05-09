У харківському метро відбувся концерт, присвячений Дню Європи (фото)

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Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.

Прогноз погоди у Харкові на 9 травня У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.