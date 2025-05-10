Прогноз погоди у Харкові на 10 травня

У Харкові буде переважно хмарно. Вночі очікується дощ, але вранці погода покращиться. Протягом дня опади більше не прогнозуються, хоча сонце з’являтиметься лише зрідка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.
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День підходить для праці та вирішення кар'єрних питань. Для спілкування краще обрати душевну атмосферу, не натовп.
У Харкові буде переважно хмарно. Вночі очікується дощ, але вранці погода покращиться. Протягом дня опади більше не прогнозуються, хоча сонце з’являтиметься лише зрідка.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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