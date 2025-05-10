10.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 травня

У Харкові буде переважно хмарно. Вночі очікується дощ, але вранці погода покращиться. Протягом дня опади більше не прогнозуються, хоча сонце з’являтиметься лише зрідка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 12 – 14° тепла.

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Народні прикмети

якщо птахи співають до світанку, то вдень йтиме дощ;

дощ цього дня сповіщає про негоду влітку;

кріт розкидає землю навколо нори — до дощової погоди;

під час дощу сильний вітер — чекайте на покращення погоди;

вже лопають сережки на березі — час садити хліб.