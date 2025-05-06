06.05.2025 15:30

5 років позбавлення волі отримав колаборант з Харківщини, який обіймав керівну посаду в окупаційних органах влади

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримав ще один ворожий поплічник з Куп'янського району. Під час окупації частини Харківської області у 2022 році він добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 63-річний місцевий мешканець, який до війни працював в органах місцевого самоврядування Куп'янського району.

Під час судового розгляду доведено, що з червня до вересня 2022 року чоловік добровільно обіймав фейкову посаду «в.о. помічника начальника Курилівського територіального відділу» у так званій Військово-цивільній адміністрації окупантів у Куп’янському районі Харківської області. Свою діяльність він проводив на території с. Лісна Стінка.

Обіймаючи цю псевдопосаду, зловмисник брав участь у постановочних сюжетах, де висловлював подяку окупаційній владі за повернення шкільної оргтехніки, які рашисти відібрали у директорки місцевого ліцею. Ця директорка відмовилась співпрацювати з окупаційною владою та добровільно передавати ворогу оргтехніку школи, за що була незаконно ув'язнена.

Також посадовець брав участь у розподілі гуманітарної та грошової допомоги від держави-агресора, виступав на святі «1 вересня» з вітальною промовою та вручав подарунки, надані окупаційною владою.

Співробітники СБУ викрили та затримали цього колаборанта на початку 2023 року у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до 5 років позбавлення волі. Окрім цього, йому заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом ще 10 років.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває розгляд апеляції.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.

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