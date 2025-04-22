СБУ затримала харків’янина, який чекав на окупацію міста та прославляв вбивства українців

58-річний чоловік із Харкова активно поширював кремлівські фейки та закликав до знищення українців. СБУ викрила пропагандиста, який чекав на «рускій мір» у рідному місті, і тепер йому загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Харкова, який активно пропагував ідеї «руського міру» в інтернеті та відкрито підтримував збройну агресію Росії проти України.
Правоохоронці встановили, що 58-річний чоловік, який наразі не має офіційного місця роботи, регулярно залишав коментарі під проросійськими публікаціями в месенджері Telegram. У своїх дописах він виправдовував дії російських військових, закликав до знищення українців, вихваляв воєнні злочини армії рф та відкрито бажав окупації Харкова.
Зловмисник також поширював фейки, притаманні кремлівській пропаганді: зокрема, дезінформацію про Православну церкву України, яку він намагався дискредитувати, називаючи розкольницькою та такою, що нібито відступила від православних цінностей.
Свої дії підозрюваний здійснював повторно. Експертиза підтвердила наявність в його висловлюваннях ознак кримінального правопорушення – виправдання та заперечення збройної агресії рф проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – за поширення матеріалів, що виправдовують агресію рф.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплекс заходів провели співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Комментариев: 0
Сьогодні все залежить від вашої активності: подолаєте лінь – буде плідний день. Інтуїція та сни підкажуть потрібний напрям.
Ранок у Харкові зустріне нас ясним небом, проте ближче до обіду погода зміниться – небо затягне хмарами і залишиться похмурим до вечора.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
влажность:
давление:
ветер: