22.04.2025 12:00 Рита Парфенова

СБУ затримала харків’янина, який чекав на окупацію міста та прославляв вбивства українців

58-річний чоловік із Харкова активно поширював кремлівські фейки та закликав до знищення українців. СБУ викрила пропагандиста, який чекав на «рускій мір» у рідному місті, і тепер йому загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Харкова, який активно пропагував ідеї «руського міру» в інтернеті та відкрито підтримував збройну агресію Росії проти України.

Правоохоронці встановили, що 58-річний чоловік, який наразі не має офіційного місця роботи, регулярно залишав коментарі під проросійськими публікаціями в месенджері Telegram. У своїх дописах він виправдовував дії російських військових, закликав до знищення українців, вихваляв воєнні злочини армії рф та відкрито бажав окупації Харкова.

Зловмисник також поширював фейки, притаманні кремлівській пропаганді: зокрема, дезінформацію про Православну церкву України, яку він намагався дискредитувати, називаючи розкольницькою та такою, що нібито відступила від православних цінностей.

Свої дії підозрюваний здійснював повторно. Експертиза підтвердила наявність в його висловлюваннях ознак кримінального правопорушення – виправдання та заперечення збройної агресії рф проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – за поширення матеріалів, що виправдовують агресію рф.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплекс заходів провели співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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