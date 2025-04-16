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16.04.2025  13:48   Рита Парфенова

Жительку Ізюмщини підозрюють у роботі на окупаційну адміністрацію

41-річну жительку Ізюмського району підозрюють у співпраці з окупантами. Вона добровільно обіймала посаду в так званій юридичній службі «військово-цивільної адміністрації» під час тимчасової окупації району.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці Ізюмського району викрили місцеву жительку, яка у 2022 році співпрацювала з окупаційною владою. За даними слідства, з травня по серпень того року вона добровільно працювала на посаді «головного спеціаліста юридичного відділу» у незаконно створеній тимчасовій окупаційній військово-цивільній адміністрації Ізюмського району.
 
Згідно з умовами укладеного трудового договору, жінка виконувала вказівки керівництва цього псевдооргану, зокрема – збирала документи від мешканців для оформлення тимчасових довіреностей на транспортні засоби, які передавала представникам країни-агресора.
 
Наразі слідчі повідомили 41-річній підозрюваній про підозру за ч. 2 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає покарання у вигляді заборони займати певні посади або здійснювати діяльність на строк від 10 до 15 років, а також можливу конфіскацію майна.
 
Процесуальне керівництво здійснює Ізюмська окружна прокуратура.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть жінку, яка очікувала «визволення» Харкова росіянами.
Тэги:  держзрада, колаборант, харків
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