16.04.2025 13:48 Рита Парфенова

Жительку Ізюмщини підозрюють у роботі на окупаційну адміністрацію

41-річну жительку Ізюмського району підозрюють у співпраці з окупантами. Вона добровільно обіймала посаду в так званій юридичній службі «військово-цивільної адміністрації» під час тимчасової окупації району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці Ізюмського району викрили місцеву жительку, яка у 2022 році співпрацювала з окупаційною владою. За даними слідства, з травня по серпень того року вона добровільно працювала на посаді «головного спеціаліста юридичного відділу» у незаконно створеній тимчасовій окупаційній військово-цивільній адміністрації Ізюмського району.

Згідно з умовами укладеного трудового договору, жінка виконувала вказівки керівництва цього псевдооргану, зокрема – збирала документи від мешканців для оформлення тимчасових довіреностей на транспортні засоби, які передавала представникам країни-агресора.

Наразі слідчі повідомили 41-річній підозрюваній про підозру за ч. 2 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає покарання у вигляді заборони займати певні посади або здійснювати діяльність на строк від 10 до 15 років, а також можливу конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Ізюмська окружна прокуратура.

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