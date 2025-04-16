16.04.2025 13:26 Рита Парфенова
Юні харківські тхеквондистки привезли золото, срібло та бронзу з Європи
Спортсменки з Харківщини здобули три нагороди на престижних європейських змаганнях з тхеквондо WT, що відбулися в Таллінні.
З 9 по 14 квітня у Таллінні (Естонія) проходили одразу два масштабні змагання з тхеквондо WT – клубний чемпіонат Європи та етап Європейського Гран-Прі. Спортсменки з Харківської області гідно представили Україну, здобувши повний комплект нагород.
Аліса Павленко стала переможницею етапу Гран-Прі серед юніорок у ваговій категорії до 61 кг. Цей успіх гарантував їй участь у фіналі Гран-Прі, який відбудеться у грудні в Сербії.
Дар’я Костеневич, яка виступала у ваговій категорії до 57 кг, виборола срібну медаль клубного чемпіонату Європи. Вона здобула три перемоги та вийшла у фінал, але через травму змушена була припинити поєдинок, посівши друге місце.
Анастасія Гайворонська завершила виступ на етапі Гран-Прі з бронзовою медаллю. Вона змагалася серед юніорок у категорії до 52 кг.
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