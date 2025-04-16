    
Главная Новини Харкова Спорт Юні харківські тхеквондистки привезли золото, срібло та бронзу з Європи
16.04.2025  13:26   Рита Парфенова

Юні харківські тхеквондистки привезли золото, срібло та бронзу з Європи

Спортсменки з Харківщини здобули три нагороди на престижних європейських змаганнях з тхеквондо WT, що відбулися в Таллінні.

Харківські тхеквондистки вибороли три медалі на змаганнях у Таллінні Харківські тхеквондистки вибороли три медалі на змаганнях у Таллінні Харківські тхеквондистки вибороли три медалі на змаганнях у Таллінні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
З 9 по 14 квітня у Таллінні (Естонія) проходили одразу два масштабні змагання з тхеквондо WT – клубний чемпіонат Європи та етап Європейського Гран-Прі. Спортсменки з Харківської області гідно представили Україну, здобувши повний комплект нагород.
 
Аліса Павленко стала переможницею етапу Гран-Прі серед юніорок у ваговій категорії до 61 кг. Цей успіх гарантував їй участь у фіналі Гран-Прі, який відбудеться у грудні в Сербії.
 
Дар’я Костеневич, яка виступала у ваговій категорії до 57 кг, виборола срібну медаль клубного чемпіонату Європи. Вона здобула три перемоги та вийшла у фінал, але через травму змушена була припинити поєдинок, посівши друге місце.
 
Анастасія Гайворонська завершила виступ на етапі Гран-Прі з бронзовою медаллю. Вона змагалася серед юніорок у категорії до 52 кг.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський дев’ятикласник здобув дві перемоги на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу.

 

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Спорт Харківський дев’ятикласник здобув дві перемоги на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу 15.04 Спорт Харківські баскетболісти стали чемпіонами Вищої ліги 15.04 Спорт Харківські синхроністки стартували на Кубку світу з трьома медалями
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 