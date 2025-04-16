    
Главная Новини Харкова Спорт Харківський дев’ятикласник здобув дві перемоги на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу
16.04.2025  10:26   Рита Парфенова

Харківський дев’ятикласник здобув дві перемоги на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу

Микола Михайленко, учень 9 класу ліцею №34 з Основ’янського району Харкова, став дворазовим переможцем престижного турніру з кікбоксингу, що відбувся у Білій Церкві.

Микола Михайленко

Як повідомляє РЕДПОСТ, Микола Михайленко, дев’ятикласник Харківського ліцею №34, успішно представив рідне місто на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу серед юнаків, юніорів і кадетів.

Змагання проходили з 10 по 13 квітня в місті Біла Церква.

Юний спортсмен виступав у ваговій категорії до 84 кг і продемонстрував високу підготовку, здобувши одразу дві золоті медалі.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначили найсильніших шахістів серед школярів.

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Спорт Юні харківські тхеквондистки привезли золото, срібло та бронзу з Європи 15.04 Спорт Харківські баскетболісти стали чемпіонами Вищої ліги 15.04 Спорт Харківські синхроністки стартували на Кубку світу з трьома медалями
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 