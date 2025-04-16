16.04.2025 10:26 Рита Парфенова

Харківський дев’ятикласник здобув дві перемоги на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу

Микола Михайленко, учень 9 класу ліцею №34 з Основ’янського району Харкова, став дворазовим переможцем престижного турніру з кікбоксингу, що відбувся у Білій Церкві.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Микола Михайленко, дев’ятикласник Харківського ліцею №34, успішно представив рідне місто на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу серед юнаків, юніорів і кадетів.

Змагання проходили з 10 по 13 квітня в місті Біла Церква.

Юний спортсмен виступав у ваговій категорії до 84 кг і продемонстрував високу підготовку, здобувши одразу дві золоті медалі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначили найсильніших шахістів серед школярів.