Харківський дев’ятикласник здобув дві перемоги на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу

Микола Михайленко, учень 9 класу ліцею №34 з Основ’янського району Харкова, став дворазовим переможцем престижного турніру з кікбоксингу, що відбувся у Білій Церкві.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Микола Михайленко, дев’ятикласник Харківського ліцею №34, успішно представив рідне місто на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу серед юнаків, юніорів і кадетів.
Змагання проходили з 10 по 13 квітня в місті Біла Церква.
Юний спортсмен виступав у ваговій категорії до 84 кг і продемонстрував високу підготовку, здобувши одразу дві золоті медалі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначили найсильніших шахістів серед школярів.
Комментариев: 0
Настрій може змінюватися різко, тому краще уникати рутини. День підійде для спілкування з рідними та активного відпочинку, але дотримуйтесь обережності.
Упродовж дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Незважаючи на хмарність, опадів не очікується.
Сьогодні відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціацію на тему вокальних здібностей людини.
влажность:
давление:
ветер: