16.04.2025 10:03 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 12

Богодухів – 11

Коломак – 11

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 11

Слобожанське – 11

Куп’янськ – 12

Берестин – 10

Лозова – 14

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 15 квітня 2025 року.