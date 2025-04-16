16.04.2025 09:43 Рита Парфенова

На Харківському напрямку триває оборона: ворог зазнає значних втрат

За минулу добу українські захисники успішно відбили спробу штурму біля Вовчанська та завдали окупантам значних втрат у живій силі й техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 16 квітня 2025 року обстановка в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" залишається складною, проте суттєвих змін не зазнала.

Протягом минулої доби російські війська здійснили три авіаційні удари, застосувавши дев’ять керованих авіабомб (КАБ), а також атакували за допомогою 152 дронів-камікадзе. Зафіксовано 705 випадків ворожих обстрілів по позиціях українських оборонців.

Спроба прориву оборони в районі Вовчанська була успішно зупинена українськими військовими. Сили оборони продовжують завдавати втрат противнику, знищуючи його особовий склад, техніку й озброєння.

Протягом доби ворог втратив 66 осіб, із них 28 – безповоротно. Також було знищено або пошкоджено 101 одиницю ворожої техніки, серед яких:

один танк;

дві бойові броньовані машини;

сім артилерійських систем;

два засоби радіоелектронної боротьби;

23 автомобілі;

13 одиниць спеціальної техніки;

53 безпілотники.

Крім того, знищено 94 укриття для особового складу, два склади боєприпасів і три місця зберігання пально-мастильних матеріалів.

Українські військові контролюють ситуацію на напрямку та продовжують виконувати бойові завдання зі стримування агресора.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників – за добу зафіксовано чотири спроби наступу на Харківському та Куп’янському напрямках.