На Харківщині тривають бої: ЗСУ стримують атаки поблизу Вовчанська та Куп’янська

Російські війська не припиняють штурмувати позиції українських захисників – за добу зафіксовано чотири спроби наступу на Харківському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У районі Вовчанська на Харківському напрямку минулої доби противник здійснив одну спробу наступу.
На Куп’янському напрямку російські війська провели три штурми. Підрозділи Сил оборони України відбивали атаки окупантів поблизу населених пунктів Нова Кругляківка та Загризове.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області, через що є руйнування та постраждалі.
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