16.04.2025 08:30 Віталій Хіневич

Зруйновані будинки та постраждалі: оперативна інформація від ХОВА на ранок 16 квітня

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області, через що є руйнування та постраждалі.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

23:46 - Куп'янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено автомобіль меддопомоги. Постраждав чоловік-парамедик, від госпіталізації відмовився.

22:30 - Куп'янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу із застосуванням ФАБ-500 частково зруйнований багатоповерховий будинок та пошкоджено ще десять житлових будинків.

18:39 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова Новоселівка (Олександрівка). Внаслідок обстрілу з чотирьох FPV-дронів пошкоджено приватний житловий будинок та дві господарчі споруди.

16:23 - Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з артилерії пошкоджено три приватних житлових будинки.

14:43 - Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, с. Осиново. Падіння БпЛА в очерет на відкритій території.

13:53 - Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок.

13:24 - Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Шестакове, за межами, у полі. Внаслідок обстрілу, попередньо дроном «Ланцет», загорівся екскаватор. Постраждалий 61-річний водій.

11:32 - Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Шестакове. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів гусеничний екскаватор на площі 4 м.кв. та трава на площі 20м.кв. Постраждав 38-річний водій ескаватора, його госпіталізували до лікарні.

10:39 - Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, між м. Куп'янськ та с. Кіндрашівка. Внаслідок скиду ВНП (тип встановлюється) з FPV-дрону постраждали дві жінки. Вони госпіталізовані до медичного закладу.

07:01 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка. Внаслідок влучання, попередньо 4 КАБ, по околиці населеного пункту, пошкоджень немає.

06:48 - Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с-ще Слатине. Внаслідок влучання двох КАБ горіли 2 гаражі та автомобіль на площі 40 м.кв. Пошкоджено 4 двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, двоповерхова будівля амбулаторії, 4 гаража та 5 приватних житлових будинки.

На Харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.