16.04.2025 08:05
За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Протягом доби з 15 по 16 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 69 оперативних виїздів.
За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Вранці ворожі війська завдали удару по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горіли 2 гаражі та автомобіль на площі 40 м.кв.
Пошкоджено 4 двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, 2-х поверхова будівля амбулаторії, 4 гаража та 5 приватних житлових будинки. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Постраждалих немає.
За добу в природних екосистемах сталося 44 пожежі на загальній площі 31 га. До ліквідації 3 пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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