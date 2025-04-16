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16.04.2025  08:05   

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 15 по 16 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 69 оперативних виїздів.


За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вранці ворожі війська завдали удару по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горіли 2 гаражі та автомобіль на площі 40 м.кв.
 
Пошкоджено 4 двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, 2-х поверхова будівля амбулаторії, 4 гаража та 5 приватних житлових будинки.  Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Постраждалих немає. 
 
За добу в природних екосистемах сталося 44 пожежі на загальній площі 31 га. До ліквідації 3 пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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