16.04.2025 08:05

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 15 по 16 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 69 оперативних виїздів.



За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці ворожі війська завдали удару по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горіли 2 гаражі та автомобіль на площі 40 м.кв.

Пошкоджено 4 двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, 2-х поверхова будівля амбулаторії, 4 гаража та 5 приватних житлових будинки. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Постраждалих немає.

За добу в природних екосистемах сталося 44 пожежі на загальній площі 31 га. До ліквідації 3 пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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