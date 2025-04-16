16.04.2025 07:30 Рита Парфенова

16 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціацію на тему вокальних здібностей людини.





Йдеться про Всесвітній день голосу. Насправді це свято, ідея відзначати яке з'явилася наприкінці 1990-х років, присвячене феномену голосу людини та її ролі у житті людей.



Ініціатором заснування міжнародного свята виступила Американська Академія отоларингології.



Мета започаткування Міжнародного дня голосу – привернення уваги лікарів-фахівців, а також усіх людей на Землі до феномену людського голосу – дару, що дозволяє людям спілкуватися, висловлювати свої емоції та почуття, радувати красою звучання тощо.



* * *



16 квітня 2015 року Президентом України утворено Національне антикорупційне бюро України.



Національне антикорупційне бюро України – державний правоохоронний орган України з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.



Його створення передбачено Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», прийнятим 14 жовтня 2014 року. На етапі законопроекту він називався «Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції». Закон набрав чинності 25 січня 2015 року.



Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, скоєним вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та загрожують національній безпеці. Подібні структури існують у США, Польщі, Франції, Сінгапурі, Ізраїлі та Індії.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси.



За Юліанським календарем, 16 квітня у церковному календарі значиться як день пам’яті преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.



Особливий ритуал цього дня виконували рибалки. Вони виливали в річку трохи олії, а потім просили удачі.

Що не можна робити 16 квітня

сидіти у неприбраній кімнаті.

залишати немитий посуд.

лаятися та сваритися.

поливати кімнатні рослини.

Також цього дня

У 1607 почалося заселення англійцями Вірджинії.



1836 – конгрес США зіштовхнувся із незвичайною проблемою. З'ясувалося, що під час правління Джексона уряд набрав зайвих 37 мільйонів доларів. Конгрес посилено вирішував, куди їх тепер подіти.



1844 – у сім'ї букініста народився майбутній відомий французький письменник Анатоль Франс (справжнє ім'я Анатоль Франсуа Тібо). Одними з найвідоміших його романів стали «Саламандра» (в оригіналі назва – «Харчевня королеви Гусячі лапи») та тетралогія «Сучасна історія». А 1921 року Анатоль Франс став лауреатом Нобелівської премії з літератури.



1867 – народився Вілбер Райт, американський винахідник, авіаконструктор, льотчик, старший із братів – піонерів повітроплавання.



1889 - народився сер Чарльз Спенсер Чаплін, відомий усьому світу як бродяга Чарлі з фільмів "Маленький бродяга", "Нові часи", "Вогні великого міста", "Золота лихоманка".



1922 – у Вест-Енді (Лондон) було зареєстровано напад невидимок на людину.



1924 – народився Генрі Манчіні, американський кінокомпозитор та диригент. Отримав за свою музику 4 призи «Оскар» та 20 «Греммі» («Рожева пантера», «Велика гонка», «Місячна річка» та ін.).



1943 – хімік Альберт Хоффман відкрив наркотичну дію LSD, випадково капнувши невелику кількість цієї кислоти собі на палець.



1964 – американська льотчиця Джеральдіна Мок стала першою жінкою, яка здійснила політ навколо земної кулі.



1995 – почав діяти телефонний міжнародний код «380», який Україна першою здобула серед країн колишнього СРСР.



2000 – на референдумі більшість мешканців України підтримали ідею скорочення Верховної Ради, позбавлення депутатів недоторканності, створення двопалатного парламенту та право Президента на розпуск Ради. У результаті із чотирьох запропонованих змін до Конституції парламент схвалив лише один: президент може розпускати Верховну Раду.



2003 – підписано Афінський трактат, яким 10 нових країн стали членами ЄС.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.

за Юліанським календарем: Мартин, Микита, Феодосія.