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15.04.2025  17:50   Віталій Хіневич

Сапери ДСНС розміновують під’їзди до лісів Харківщини

На Ізюмщині сапери ДСНС продовжують роботу з розмінування доріг та місць прокладання мінералізованих смуг.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Під час обстеження однієї з ділянок були виявлені протипіхотні міни ПОМ-3.
 
«Завдяки високому професіоналізму та злагодженій роботі піротехнічного розрахунку ДСНС, смертоносні вибухонебезпечні предмети були ідентифіковані та безпечно знищені.
 
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути максимально обережними та пильними. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не наближайтесь до них, не торкайтесь і негайно повідомте про знахідку за номером телефону 101», - йдеться у повідомленні.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що після удару дрона-камікадзе на Харківщині вигоріло 5 гектарів трави та знищено господарські будівлі.
 
Тэги:  міни, харків
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