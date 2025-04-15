15.04.2025 17:50 Віталій Хіневич
Сапери ДСНС розміновують під’їзди до лісів Харківщини
На Ізюмщині сапери ДСНС продовжують роботу з розмінування доріг та місць прокладання мінералізованих смуг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Під час обстеження однієї з ділянок були виявлені протипіхотні міни ПОМ-3.
«Завдяки високому професіоналізму та злагодженій роботі піротехнічного розрахунку ДСНС, смертоносні вибухонебезпечні предмети були ідентифіковані та безпечно знищені.
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути максимально обережними та пильними. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не наближайтесь до них, не торкайтесь і негайно повідомте про знахідку за номером телефону 101», - йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що після удару дрона-камікадзе
на Харківщині вигоріло 5 гектарів трави та знищено господарські будівлі.
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