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15.04.2025  17:41   Дмитро Колонєй

Приватбанк відновив роботу терміналів після загальноукраїнського збою

Стало відомо, що банк здолав маштабні проблеми в обслуговуванні клієнтів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Приват-банку поінформували, що зараз всі сервіси ПриватБанку, у тому числі оплата картками в мережі pos-терміналів, працюють в стандартному режимі.

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Раніше по всій Україні стався маштабний збій у роботі терміналів банку, які при оплаті карткою писали «відмова банку».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про збої у роботі системи продажу квитків  Укзалізниці та роботі Нової пошти.

Тэги:  збій, приватбанк
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