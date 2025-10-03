03.10.2025 18:53 Рита Парфенова

ПриватБанк тимчасово призупиняє оплату картками та роботу банкоматів

У ніч на 4 жовтня через регламентні роботи сервіс ПриватБанку буде недоступний, включно з банкоматами та POS-терміналами.

ПриватБанк повідомив про проведення планових технічних робіт у ніч на 4 жовтня, передає РЕДПОСТ. Під час обслуговування тимчасово призупинять усі карткові операції, роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

Регламентні роботи розпочнуться о 00:05 та триватимуть до 6:30 ранку. У банку підкреслили, що обрали нічний час, щоб мінімізувати незручності для більшості клієнтів, які в цей період не користуються послугами.

ПриватБанк радить клієнтам заздалегідь здійснити всі необхідні платежі та покупки до початку робіт або відкласти їх на ранок 4 жовтня, коли всі сервіси банку знову працюватимуть у звичайному режимі.

Банк дякує клієнтам за розуміння та запевняє, що після завершення технічного обслуговування всі сервіси відновлять роботу.

