    
Главная Новини Харкова Бізнес ПриватБанк тимчасово призупиняє оплату картками та роботу банкоматів
03.10.2025  18:53   Рита Парфенова

ПриватБанк тимчасово призупиняє оплату картками та роботу банкоматів

У ніч на 4 жовтня через регламентні роботи сервіс ПриватБанку буде недоступний, включно з банкоматами та POS-терміналами.

ПриватБанк призупиняє карткові операції та банкомати в ніч на 4 жовтня

ПриватБанк повідомив про проведення планових технічних робіт у ніч на 4 жовтня, передає РЕДПОСТ. Під час обслуговування тимчасово призупинять усі карткові операції, роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

Регламентні роботи розпочнуться о 00:05 та триватимуть до 6:30 ранку. У банку підкреслили, що обрали нічний час, щоб мінімізувати незручності для більшості клієнтів, які в цей період не користуються послугами.

ПриватБанк радить клієнтам заздалегідь здійснити всі необхідні платежі та покупки до початку робіт або відкласти їх на ранок 4 жовтня, коли всі сервіси банку знову працюватимуть у звичайному режимі.

Банк дякує клієнтам за розуміння та запевняє, що після завершення технічного обслуговування всі сервіси відновлять роботу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна з найбільших мереж електроніки в Україні, Eldorado зачиняє всі точки в Україні.

Тэги:  приватбанк
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 Економіка та промисловість Приватбанк відновив роботу терміналів після загальноукраїнського збою 25.01 Суспільство ПриватБанк проведе регламентні роботи: деякі послуги будуть тимчасово не доступні 19.10 Суспільство ПриватБанк проведе регламентні роботи: деякі послуги будуть тимчасово не доступні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 