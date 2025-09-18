18.09.2025 16:37 Дмитро Колонєй

Мережа техніки «Eldorado» зачиняє всі точки в Україні

Стало відомо, чому компанія згортує діяльність.



Мережа техніки «Eldorado» зачиняє всі точки в Україні



Як повідомляє РЕДПОСТ, одна з найбільших мереж електроніки в Україні, Eldorado зачиняє всі точки в Україні. Компанію визнано банкротом. Спроба реструктуризувати понад 1 млрд грн боргу провалилася.

Власниками філії мережі в Україні були засновник російської «Эльдорадо» Ігор Яковлєв (72 %) та український олігарх Віктор Пінчук (28 %). У 2005‑му мережа мала вже 91 магазин у 39 містах України, а за два роки з’явився інтернет‑магазин.

За даними Асоціації рітейлерів України, під час кризи 2008-2009 років, яка перекроїла ринок побутової техніки, компанія «підібрала» 18 із 36 зачинених точок мережі «Домотехніка». А згодом так само поглинула частину точок збанкрутілих «АБВ Техніка» та «Мегамакс».

Коли криза минула, російську частину мережі Яковлєв продав в 2011 році чеській групі PPF Group, а покупцем українського активу у 2013-му став маловідомий власник компанії «Технополіс » Віктор Поліщук. Угоду оцінювали у $100–130 млн мінус борги, які влітку 2012 року становили близько $35 млн. Об’єднання двох мереж мало би створити другого на ринку за кількістю магазинів рітейлера, і третього за виторгом.

У 2013 році власник мережі-конкурента «Технополіс», близький до Януковича український олігарх Віктор Поліщук, придбав українську частину мережі і об'єднав її з власною мережею «Технополіс», залишивши назву «Ельдорадо».

Водночас із успіхами бізнесу в роботі мережі закладалися підвалини майбутнього краху, зазначає Асоціація рітейлерів України. Так, за часів президенства Віктора Януковича мережа Ельдорадо отримала кредит у розмірі $120 млн в «Ощадбанку». На додачу, за словами конкурентів, фокус розвитку бізнесу був на політичному лобі та консолідації ринку, а не на ринковій стратегії, клієнті й створенні ціннісної пропозиції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Зокрема, у 2015 році з’явилася інформація що «Ельдорадо» нібито домовилося про купівлю мережі «Фокстрот». Разом із 224 магазинами «Фокстрот» «Ельдорадо» справді міг би стати безперечним лідером ринку з понад 370 торговими точками. Проте угода не відбулася і «велика трійка» основних гравців «Фокстрот», «Ельдорадо» та Comfy почали запеклу конкурентну боротьбу. Зокрема, виторг «Фокстрот» та «Ельдорадо» різнився лише на 10%, а от продажі Comfy були значно меншими. Водночас «трійку» вже наздоганяв динамічний онлайн‑рітейлер Rozetka.

Після початку війни з Росією у 2014‑му та економічної кризи рітейлери почали змінювати формати магазинів, трендом стала омніканальність (фізичні магазини, вебсайти, мобільні додатки та соціальні мережі забезпечують клієнтам єдиний досвід). Саме Comfy першим із конкурентів зробив ставку на сервіс: площі магазинів зменшили, в асортименті залишили найпопулярніші моделі, а інший товар доставляли на замовлення. Змінилася роль продавців, які мали фактично стати «друзями» і пропонувати те, що потрібно клієнтові, а не те, що треба продати мережі. Новий формат Comfy, за словами засновника і СЕО компанії IDNT Миколи Чумака, виявився вдвічі прибутковішим, ніж у конкурентів. У 2017 році змінюватися почав і «Фокстрот», а Rozetka з’явилася в офлайні з магазинами та точками видачі.

Слідом за конкурентами «Ельдорадо» також зважився на зміну формату та ребрендинг у 2017‑му. Незважаючи на популярність бренду, мережа повільно розвивалася онлайн, її магазини були надто великі: 2000 кв. м з товарними запасами у торгових точках. Тоді назву бренду переклали англійською – Eldorado та змінили логотип. Середня площа магазинів зменшилася до 800 кв. м, а виторги стали на 30% вищими, ніж загальне зростання мережі.

У 2020 році компанія займала 56-те місце серед найбільших українських компаній за версією Forbes Україна.

Магазини мережі «Ельдорадо» частково почали закривати у 2021 році, коли вирувала пандемія. У 2022 і 2023 роках ця тенденція тільки посилилась. Лише за 2022 рік кількість магазинів мережі «Ельдорадо» скоротилася на 40 (загальна їх кількість у 2021 році становила 129). У 2023 році відомо про закриття щонайменше 24 магазинів у різних регіонах країни. Головні конкуренти компанії повідомляють, що найбільші проблеми в «Ельдорадо» розпочалися у 2023 році, коли через війну різко впали продажі. Також, додатковим поштовхом до банкрутства стали постачальники, які змінили умови співпраці й тепер вимагають передоплату. На компанію вплинуло також те, що «Ельдорадо» має великі кредити у банках, які немає змоги вчасно покривати.