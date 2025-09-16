    
16.09.2025  15:19   

Укрпошта може стати банкрутом

Про це йдеться у проєкті Держбюджету, переданому Урядом у парламент.


Укрпошта може стати банкрутом
Як повідомляє РЕДПОСТ, згідно проєкту Уряду,  Укрпошта на межі дефолту.  Стан компанії критичний.
 
  • Ліквідність впала до критичного рівня. вона знизилась на 9%,
  • Поточні зобов’язання перевищили оборотні активи на 3,7 млрд гривень.
  • Коефіцієнт ліквідності впав з 0,69 у 2023 році до 0,63 у 2024 році.
  • За 2022-2024 роки компанія зазнала збитків на суму 2,5 млрд. грн.
  • Капіталізація впала з 2,8 млрд до 0,2 млрд грн.
  • У 2024 році "Укрпошта" зафіксувала збиток у 413,2 млн гривень (проти 796,4 млн гривень у 2023 році). У 2024 році збиток становив 413 млн грн.
  • Боргове навантаження є надзвичайно високим - у 2024 році борг до активів сягнув 98% активів.
  • Капітальні витрати зараз зосереджені на розвитку логістичної мережі за рахунок кредитів ЄБРР (63 млн євро) та ЄІБ (30 млн євро).
Прогноз
 
  • Базовий сценарій. У 2025-2028 роках очікується прибутковість завдяки зростанню доходів від посилок і контрольованим витратам.
  • Альтернативний сценарій передбачає волатильність: у 2026 році компанія може знову вийти в збиток.
  • Негативний сценарій. Протягом усього періоду прогнозуються збитки з різким погіршенням після 2025 року.
У документі зазначається, що зараз розглядається питання передачі Першого інвестиційного банку "Укрпошті" для створення банку фінансової інклюзії. Але НБУ має застереження через критичний стан компанії.
 
Обсяг докапіталізації оцінюється щонайменше у 826 млн гривень станом на травень 2025 року.
 
При цьому сам Перший інвестиційний банк є збитковим, не має бізнес-моделі та порушує норматив регулятивного капіталу. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та проїдання капіталу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Кабмін затвердив проєкт Держбюджету України на 2026 рік.
 
 
Тэги:  прогноз, укрпошта
