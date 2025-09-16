16.09.2025 15:19

Укрпошта може стати банкрутом

Про це йдеться у проєкті Держбюджету, переданому Урядом у парламент.



Ліквідність впала до критичного рівня. вона знизилась на 9%,

Поточні зобов’язання перевищили оборотні активи на 3,7 млрд гривень.

Коефіцієнт ліквідності впав з 0,69 у 2023 році до 0,63 у 2024 році.

За 2022-2024 роки компанія зазнала збитків на суму 2,5 млрд. грн.

Капіталізація впала з 2,8 млрд до 0,2 млрд грн.

У 2024 році "Укрпошта" зафіксувала збиток у 413,2 млн гривень (проти 796,4 млн гривень у 2023 році). У 2024 році збиток становив 413 млн грн.

Боргове навантаження є надзвичайно високим - у 2024 році борг до активів сягнув 98% активів.

Капітальні витрати зараз зосереджені на розвитку логістичної мережі за рахунок кредитів ЄБРР (63 млн євро) та ЄІБ (30 млн євро).

Прогноз

Базовий сценарій. У 2025-2028 роках очікується прибутковість завдяки зростанню доходів від посилок і контрольованим витратам.

Альтернативний сценарій передбачає волатильність: у 2026 році компанія може знову вийти в збиток.

Негативний сценарій. Протягом усього періоду прогнозуються збитки з різким погіршенням після 2025 року.

У документі зазначається, що зараз розглядається питання передачі Першого інвестиційного банку "Укрпошті" для створення банку фінансової інклюзії. Але НБУ має застереження через критичний стан компанії.

Обсяг докапіталізації оцінюється щонайменше у 826 млн гривень станом на травень 2025 року.

При цьому сам Перший інвестиційний банк є збитковим, не має бізнес-моделі та порушує норматив регулятивного капіталу. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та проїдання капіталу.