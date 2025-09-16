    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару
16.09.2025  14:50   Віталій Хіневич

У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару

Ліквідована пожежа та завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по навчальному закладу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вранці російські війська завдали удару БпЛА по навчальному закладу у Слобідському районі міста.
 
Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будівлі закладу, виникла пожежа на площі 150 кв. м.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий БпЛА пошкодив адміністративну будівлю у Харкові: фоторепортаж с місця прильоту.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
