16.09.2025  13:29   Рита Парфенова

Ворожий БпЛА пошкодив адміністративну будівлю у Харкові: фоторепортаж с місця прильоту

Уранці 16 вересня ворог атакував місто безпілотником. Пошкоджено дах і перекриття двоповерхової будівлі, двоє людей отримали легкі поранення.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків зазнав атаки ворожого безпілотника близько 11-ї години. Один із дронів влучив у двоповерхову адміністративну будівлю у Слобідському районі. Внаслідок удару пошкоджено дах та одне з перекриттів. Усередині споруди людей не було, постраждалих серед працівників немає.

Двоє містян, які перебували на вулиці неподалік місця удару, отримали легкі поранення. Їм надано необхідну допомогу медиків. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків зазнав чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів.

Фотогалерея

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
