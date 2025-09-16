Ворожий БпЛА пошкодив адміністративну будівлю у Харкові: фоторепортаж с місця прильоту

Уранці 16 вересня ворог атакував місто безпілотником. Пошкоджено дах і перекриття двоповерхової будівлі, двоє людей отримали легкі поранення.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків зазнав атаки ворожого безпілотника близько 11-ї години. Один із дронів влучив у двоповерхову адміністративну будівлю у Слобідському районі. Внаслідок удару пошкоджено дах та одне з перекриттів. Усередині споруди людей не було, постраждалих серед працівників немає.
Двоє містян, які перебували на вулиці неподалік місця удару, отримали легкі поранення. Їм надано необхідну допомогу медиків. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, тривають пошуково-рятувальні роботи.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків зазнав чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів.
День сприятиме участі у громадському житті та допомозі іншим. Водночас не варто надто втручатися у чужі справи, щоб уникнути конфліктів.
Протягом дня у місті зберігатиметься похмура погода, яка почне розвиднюватися лише під вечір. Опадів синоптики не прогнозують.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: