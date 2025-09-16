16.09.2025 13:05 Віталій Хіневич
У Харкові агент спецслужб рф підпалив автомобіль ЗСУ
На замовлення кураторів 21-річний харків’янин підпалив автомобіль, що перебував у користуванні військовослужбовця Збройних Сил України.
19 серпня 2025 року близько 02:40 зловмисник здійснив підпал військового автомобіля. Вогнем було пошкоджено моторний відсік. Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази.
У ході оперативних заходів поліцейські спільно з військовою контррозвідкою СБУ встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний харків’янин, який отримував завдання від російських спецслужб через месенджер «Telegram» та звітував перед кураторами, надсилаючи фото пошкодженої техніки.
Під час огляду мобільного телефону фігуранта виявлено видалені фото і відео з місця злочину.
Оперативники поліції та співробітники військової контррозвідки СБУ затримали зловмисника, коли він готувався до скоєння нових злочинів у прифронтовому місті.
За процесуального керівництва прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.
