16.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Салтівському районі чоловік напав на продавчиню

Зловмисник напав з ножем на продавчиню магазину та заволодів грошима з каси.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що чоловік забіг до магазину та почав погрожувати жінці ножем, вимагаючи гроші. Продавчиня віддала зловмиснику 700 гривень. 
 
Потерпіла надала поліцейським детальний опис нападника. 
 
Оперативники відділу кримінальної поліції та кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 оперативно встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Зловмисника затримано згідно статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні підбили підсумки роботи за вихідні.
 
 
Тэги:  події, харків
