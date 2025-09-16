У Харкові удар БПЛА: є постраждалі

Ворожий безпілотник влучив у Слобідському районі Харкова, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники та медики.
За попередньою інформацією, у Слобідському районі Харкова зафіксовано удар ворожого БпЛА. Внаслідок влучання виникла пожежа, передає РЕДПОСТ.
До місця прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги, повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
Станом на цей час відомо про двох постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
В свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив, що по медичну допомогу звернулися ще троє людей.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків зазнав чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів.
Комментариев: 0
День сприятиме участі у громадському житті та допомозі іншим. Водночас не варто надто втручатися у чужі справи, щоб уникнути конфліктів.
Протягом дня у місті зберігатиметься похмура погода, яка почне розвиднюватися лише під вечір. Опадів синоптики не прогнозують.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: