У Харкові удар БПЛА: є постраждалі

Ворожий безпілотник влучив у Слобідському районі Харкова, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники та медики.



За попередньою інформацією, у Слобідському районі Харкова зафіксовано удар ворожого БпЛА. Внаслідок влучання виникла пожежа, передає РЕДПОСТ.

До місця прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги, повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Станом на цей час відомо про двох постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

В свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив, що по медичну допомогу звернулися ще троє людей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків зазнав чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів.