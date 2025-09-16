У Харкові – атака ворожих БПЛА, – Ігор Терехов

Міський голова повідомив про удари безпілотників та закликав мешканців до обережності.
Харків зазнав чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Харків атакований ворожими БПЛА. Деталі зʼясовуємо. Будьте обережні!», – повідомив Терехов.
За попередніми даними, влучання зафіксовані на межі Слобідського та Основ’янського районів міста. Наслідки уточнюються.
«У повітрі над Харковом ще є ворожий бойовий дрон. Будьте обережні», – наголосив мер.
Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.
