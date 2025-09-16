    
16.09.2025  11:00   Рита Парфенова

У Харкові – атака ворожих БПЛА, – Ігор Терехов

Міський голова повідомив про удари безпілотників та закликав мешканців до обережності.


Фото з відкритих джерел

Харків зазнав чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Харків атакований ворожими БПЛА. Деталі зʼясовуємо. Будьте обережні!», – повідомив Терехов.

За попередніми даними, влучання зафіксовані на межі Слобідського та Основ’янського районів міста. Наслідки уточнюються.

«У повітрі над Харковом ще є ворожий бойовий дрон. Будьте обережні», – наголосив мер.

Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під обстріли потрапили Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
