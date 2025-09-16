    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові понад 360 людей скористалися програмою «Власна справа»
16.09.2025  10:52   Рита Парфенова

У Харкові понад 360 людей скористалися програмою «Власна справа»

За вісім місяців 2025 року учасники проєкту «єРобота» отримали понад 167 млн грн на відкриття та розвиток бізнесу.

У Харкові понад 360 учасників програми «Власна справа» отримали гранти

Протягом січня–серпня цього року 368 мешканців Харкова взяли участь у програмі «Власна справа», що реалізується в межах урядового проєкту «єРобота».  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За даними Харківського обласного центру зайнятості, 351 учасник отримав мікрогранти для започаткування або розширення бізнесу. Ще 17 ветеранів війни скористалися можливістю залучити спеціальні гранти на відкриття власної справи.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили, що загальна сума затвердженого фінансування склала понад 167 млн грн, з яких уже виплачено майже 149 млн грн.

Підприємці спрямували кошти на розвиток у сферах медицини, освіти, громадського харчування, роздрібної торгівлі, індустрії краси та навіть виробництва мобільних будинків.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
Тэги:  єробота, власна справа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 Суспільство Власний сад чи теплиця: як отримати грант на розвиток садівництва від єРобота 24.03 Бізнес Як українцям отримати гранд до 8 мільйонів гривень від держави на відкриття власної справи 24.06 Бізнес «Ощадбанк» начинает прием заявок на выдачу микрогрантов "єРобота"
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 