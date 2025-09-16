У Харкові понад 360 людей скористалися програмою «Власна справа»

За вісім місяців 2025 року учасники проєкту «єРобота» отримали понад 167 млн грн на відкриття та розвиток бізнесу.
Протягом січня–серпня цього року 368 мешканців Харкова взяли участь у програмі «Власна справа», що реалізується в межах урядового проєкту «єРобота». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
За даними Харківського обласного центру зайнятості, 351 учасник отримав мікрогранти для започаткування або розширення бізнесу. Ще 17 ветеранів війни скористалися можливістю залучити спеціальні гранти на відкриття власної справи.
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили, що загальна сума затвердженого фінансування склала понад 167 млн грн, з яких уже виплачено майже 149 млн грн.
Підприємці спрямували кошти на розвиток у сферах медицини, освіти, громадського харчування, роздрібної торгівлі, індустрії краси та навіть виробництва мобільних будинків.
