Як виглядають наслідки російських ударів по цивільних місцях Харківщини (фото)

16.09.2025  10:19

Минулої доби під обстріли потрапили Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони. Поліція задокументувала наслідки російських атак.

Протягом доби російські війська завдавали ударів по Харківській області, використовуючи авіаційні бомби та безпілотники різних типів. Під обстріли потрапили населені пункти Ізюмського, Богодухівського та Куп’янського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селі Березівка внаслідок влучання ворожого дрона постраждали чоловік і жінка, яких госпіталізували. Також до лікарів звернулися двоє чоловіків, поранених ще 14 вересня в Куп’янську. У самому Куп’янську загинув цивільний чоловік. Пошкоджено приватні будинки, господарські приміщення, зафіксовано займання лісосмуги.

У селі Тимофіївка Золочівської громади російські війська атакували FPV-дронами. Частково зруйновано приватний будинок, господарські споруди та енергомережі. У селищі Борова дрон влучив у автомобіль: поранені двоє місцевих жителів, пошкоджено господарські будівлі.

15 вересня поліцейські Харківщини провели 53 огляди місць подій та зареєстрували 54 кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами рф. Від початку повномасштабного вторгнення слідчі внесли до ЄРДР дані про 26 453 злочини проти цивільного населення та інфраструктури регіону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 на 16 вересня рятувальники ДСНС ліквідували 54 пожежі, серед яких вісім виникли внаслідок ворожих обстрілів у Ізюмському та Куп’янському районах.

