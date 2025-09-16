16.09.2025 08:11 Рита Парфенова

Рятувальники за добу ліквідували 8 пожеж після обстрілів на Харківщині

На Ізюмщині та Куп’янщині горіли складські будівлі, господарчі споруди й сухостій. Піротехніки вилучили понад сотню вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 15 на 16 вересня рятувальники ДСНС у Харківській області здійснили 75 оперативних виїздів. Зокрема, вони ліквідували 54 пожежі, серед яких вісім виникли внаслідок ворожих обстрілів у Ізюмському та Куп’янському районах. Вогонь пошкодив складське приміщення, кілька господарчих споруд та суху траву.

Крім того, зафіксовано 23 загоряння в природних екосистемах загальною площею понад 16 гектарів. У кількох лісництвах Ізюмського району рятувальники продовжують гасити 11 лісових пожеж.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 115 вибухонебезпечних предметів. Також зафіксовано 4 виїзди на допомогу населенню та 17 інших оперативних викликів.

