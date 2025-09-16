16.09.2025 08:38 Рита Парфенова

Вогнеборці показали, як горів склад агропідприємства після атаки дрона на Харківщині (фото)

У Великому Бурлуку російський БпЛА спричинив пожежу на площі тисячу квадратних метрів. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вночі 16 вересня російські війська атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання безпілотника загорілася складська будівля агропідприємства.

Площа пожежі склала близько 1000 кв. м. На місце прибули рятувальники, які локалізували вогонь та не допустили його поширення на сусідні приміщення.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок атаки немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 на 16 вересня рятувальники ДСНС ліквідували 54 пожежі, серед яких вісім виникли внаслідок ворожих обстрілів у Ізюмському та Куп’янському районах.