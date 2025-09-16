16.09.2025 08:52 Рита Парфенова

Наслідки нових обстрілів Харківщини: загинув чоловік, п’ятеро поранені

Минулої доби під ударами російської армії опинилися 12 населених пунктів області. Зафіксовано жертви серед мирних жителів та значні пошкодження цивільної інфраструктури.



На фото с. Тимофіївка

Фото: ХОВА

Протягом доби з 15 на 16 вересня російські війська атакували 12 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув 62-річний чоловік у Куп’янську. Ще п’ятеро людей отримали поранення: у селищі Борова – троє чоловіків віком 71, 40 та 48 років, у селі Березівка Шевченківської громади – 63-річний чоловік та 64-річна жінка.

Крім того, медичної допомоги потребували двоє мешканців Куп’янська – 67-річний і 71-річний чоловіки, які зазнали поранень ще 14 вересня.

Для атак ворог застосував різні типи озброєння: три авіаційні бомби (КАБ), два дрони-камікадзе «Герань-2», п’ять fpv-дронів і три безпілотники невстановленого типу.

Зруйновано та пошкоджено цивільні об’єкти:

у Куп’янському районі – приватний будинок у Нечволодівці, електромережі у Сподобівці, автомобіль у Березівці, дві господарчі споруди у Новомиколаївці та Великому Бурлуку;

в Ізюмському районі – електромережі та автомобілі, зокрема чотири машини комунального підприємства у Боровій;

у Богодухівському районі – приватний будинок, господарчі споруди та електромережі у Тимофіївці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 на 16 вересня рятувальники ДСНС ліквідували 54 пожежі, серед яких вісім виникли внаслідок ворожих обстрілів у Ізюмському та Куп’янському районах.