На Харківщині за добу зафіксовано понад 30 боєзіткнень

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові відбили численні штурми противника.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.
На Куп’янському напрямку сили оборони відбивали 11 атак російських військ у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, а також у напрямках Куп’янська та Петропавлівки.
