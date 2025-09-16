16.09.2025 09:29 Рита Парфенова

На Харківщині за добу зафіксовано понад 30 боєзіткнень

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові відбили численні штурми противника.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбивали 11 атак російських військ у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, а також у напрямках Куп’янська та Петропавлівки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог хоче зруйнувати залізнічнуі нфраструктуру України.