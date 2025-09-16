16.09.2025 09:40 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 15

Золочів – 12

Богодухів – 11

Коломак – 13

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 12

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 12

Берестин – 12

Лозова – 11

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 15 вересня 2025 року.