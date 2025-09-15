15.09.2025 10:02 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 11

Золочів – 13

Богодухів – 11

Коломак – 14

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 11

Слобожанське – 11

Куп’янськ – 12

Берестин – 9

Лозова – 11

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

