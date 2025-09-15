15.09.2025 10:17 Рита Парфенова

У Харкові ліквідували пожежу на приватному підприємстві (фото)

У Немишлянському районі Харкова загорілася двоповерхова будівля на території приватного підприємства. Вогонь охопив близько 100 кв. м, але рятувальники швидко локалізували та ліквідували пожежу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області. 14 вересня о 21:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Немишлянському районі Харкова. Загоряння виникло в двоповерховій будівлі на території приватного підприємства.

Полум’я поширилося на площу близько 100 кв. м. Вже о 22:23 його вдалося локалізувати, а повністю ліквідувати – о 00:41.

У результаті події постраждалих немає. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Для гасіння вогню залучили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

