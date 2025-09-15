У Харкові ліквідували пожежу на приватному підприємстві (фото)

У Немишлянському районі Харкова загорілася двоповерхова будівля на території приватного підприємства. Вогонь охопив близько 100 кв. м, але рятувальники швидко локалізували та ліквідували пожежу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області. 14 вересня о 21:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Немишлянському районі Харкова. Загоряння виникло в двоповерховій будівлі на території приватного підприємства.
Полум’я поширилося на площу близько 100 кв. м. Вже о 22:23 його вдалося локалізувати, а повністю ліквідувати – о 00:41.
У результаті події постраждалих немає. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.
Для гасіння вогню залучили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.
Комментариев: 0
Сьогодні важко буде займатися справами, які не приносять задоволення. Краще присвятити час хобі, друзям чи відпочинку і надихати інших власним ентузіазмом.
15 вересня у Харкові протягом усього дня на небі не з’явиться жодної хмаринки. Опадів не передбачається.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
влажность:
давление:
ветер: