    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові ліквідували пожежу на приватному підприємстві (фото)
15.09.2025  10:17   Рита Парфенова

У Харкові ліквідували пожежу на приватному підприємстві (фото)

У Немишлянському районі Харкова загорілася двоповерхова будівля на території приватного підприємства. Вогонь охопив близько 100 кв. м, але рятувальники швидко локалізували та ліквідували пожежу.

Харків: рятувальники ліквідували пожежу у будівлі приватного підприємства

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області. 14 вересня о 21:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Немишлянському районі Харкова. Загоряння виникло в двоповерховій будівлі на території приватного підприємства.

Полум’я поширилося на площу близько 100 кв. м. Вже о 22:23 його вдалося локалізувати, а повністю ліквідувати – о 00:41.

Харків: рятувальники ліквідували пожежу у будівлі приватного підприємства

У результаті події постраждалих немає. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Для гасіння вогню залучили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Харків: рятувальники ліквідували пожежу у будівлі приватного підприємства

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Харківської області рятувальники ДСНС протягом доби виїжджали на гасіння семи пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів у Ізюмському, Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах. 
Тэги:  дснс, пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 Надзвичайні події У трьох районах Харкеівщини горіли будівлі й екосистеми після обстрілів рф 10.09 Надзвичайні події За добу на Харківщині – 8 пожеж від обстрілів, є постраждалі 09.09 Надзвичайні події У побутовій пожежі в багатоповерхівці Харкова загинули двоє людей, вогнеборці врятували сусідку (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 