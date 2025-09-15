15.09.2025 08:15 Рита Парфенова

На Харківщині ліквідовано понад 30 пожеж, спричинених обстрілами та займаннями в екосистемах

Протягом доби рятувальники ДСНС здійснили 82 виїзди, з них 58 — на гасіння пожеж, у тому числі після ворожих атак.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На території Харківської області рятувальники ДСНС протягом доби виїжджали на гасіння семи пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів у Ізюмському, Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах. Вогнем були охоплені житлові та господарчі будівлі, транспортний засіб і суха трава.

Крім цього, зафіксовано 32 випадки займання в природних екосистемах. Полум’ям було знищено понад 19 гектарів території.

Складною залишається ситуація в Ізюмському та Куп’янському районах, де на цей час рятувальники продовжують гасіння 12 масштабних лісових пожеж.

Загалом із 14 по 15 вересня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 82 оперативних виїзди. Із них:

58 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 7 через обстріли;

9 – для надання допомоги населенню;

15 – на інші завдання.

