15.09.2025  08:35   Рита Парфенова

19 боєзіткнень на двох напрямках зафіксовано на Харківщині

Минулої доби на Харківщині тривали активні бойові дії – сили оборони відбивали атаки противника поблизу Вовчанська, Одрадного, а також у районах кількох населених пунктів Куп’янського напрямку.

мапа генштаб зсу

На Харківщині минулої доби зафіксовано 19 боєзіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять сутичок поблизу Вовчанська та у напрямку селища Одрадне.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили дев’ять атак окупантів. Противник намагався просунутися в районах Нової Кругляківки, Радьківки, Кіндрашівки, Куп’янська та Степової Новоселівки, однак усі його штурмові дії були відбиті силами оборони.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що  Сили оборони стримують атаки на Вовчанськ та Одрадне.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
