15.09.2025 08:35 Рита Парфенова

19 боєзіткнень на двох напрямках зафіксовано на Харківщині

Минулої доби на Харківщині тривали активні бойові дії – сили оборони відбивали атаки противника поблизу Вовчанська, Одрадного, а також у районах кількох населених пунктів Куп’янського напрямку.

На Харківщині минулої доби зафіксовано 19 боєзіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять сутичок поблизу Вовчанська та у напрямку селища Одрадне.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили дев’ять атак окупантів. Противник намагався просунутися в районах Нової Кругляківки, Радьківки, Кіндрашівки, Куп’янська та Степової Новоселівки, однак усі його штурмові дії були відбиті силами оборони.

