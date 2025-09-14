    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині Сили оборони стримують атаки на Вовчанськ та Одрадне
14.09.2025  17:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони стримують атаки на Вовчанськ та Одрадне

Оперативна ситуація по Харківщині на 14 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири штурми ворога поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер тривають ще три боєзіткнення.
  • На Куп’янському напрямку противник  двічі атакував  в районах населених пунктів Куп’янськ та Степова Новоселівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що РУБпАК «Прайм» знищив мінометні позиції та склад ворога на Харківщині.

 

