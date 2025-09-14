На Харківщині Сили оборони стримують атаки на Вовчанськ та Одрадне

Оперативна ситуація по Харківщині на 14 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що РУБпАК «Прайм» знищив мінометні позиції та склад ворога на Харківщині.
День дарує потяг до нового, подорожей та активного відпочинку. Рутинні справи можуть дратувати.
У Харкові 14 вересня небо буде ясним. Ранкові хмари швидко розсіються та більше в цей день не з’являться. Дощів не прогнозується.
В Україні 14 вересня відзначають День танкових військ.
