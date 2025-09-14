14.09.2025 16:35 Дмитро Колонєй
У Харкові пошкоджено ворогом більше 20 тисяч будівель
Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.
, мер Харкова Ігор Терехов у телеефірі нагадав, що загалом у місті пошкоджено понад 12 тис. будівель, з яких 9 тис. - житлові.
«Відбудова житла - наш пріоритет. Роботи тривають безперервно: ми зносимо будинки, які не підлягають відновленню, і разом з будівельними компаніями працюємо над відновленням тих, що можна врятувати. Цього року запланували відновити 200 будинків, і станом на сьогодні 150 з них уже відбудували», - зазначив Ігор Терехов.
Він також додав, що з початку повномасштабної війни у Харкові відновили близько 1,5 тис. будинків.
