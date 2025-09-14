14.09.2025 09:09

Нехай броня оберігає вас так само надійно, як ви оберігаєте Україну - Ігор Терехов

Привітання мера Харкова Ігоря Терехов з Днем танкових військ України.



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до Дня танкових військ України:

«Танк - це міць і броня. Але за холодною сталлю завжди стоїть людина - з відвагою, незламною витримкою та любов’ю до своєї землі. Ваш шлях ніколи не буває легким, та ви знову і знову знаходите сили йти вперед, аби захистити свій народ і свою країну.

Можливість для харків’ян жити у власних домівках - це результат вашої щоденної праці. Ви тримаєте оборону там, де найважче, і зупиняєте ворога, аби він не відібрав у нас майбутнє. Ми вдячні вам за те, що берете на себе цей тягар і даруєте шанс іншим жити під мирним небом.

Нехай броня оберігає вас так само надійно, як ви оберігаєте Україну. Харків пишається вами і з нетерпінням чекає кожного танкіста вдома!».