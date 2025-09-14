    
Главная Новини Харкова Влада Нехай броня оберігає вас так само надійно, як ви оберігаєте Україну - Ігор Терехов
14.09.2025  09:09   

Нехай броня оберігає вас так само надійно, як ви оберігаєте Україну - Ігор Терехов

Привітання мера Харкова Ігоря Терехов з Днем танкових військ України.


Нехай броня оберігає вас так само надійно, як ви оберігаєте Україну - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до   Дня танкових військ України:
 
«Танк - це міць і броня. Але за холодною сталлю завжди стоїть людина - з відвагою, незламною витримкою та любов’ю до своєї землі. Ваш шлях ніколи не буває легким, та ви знову і знову знаходите сили йти вперед, аби захистити свій народ і свою країну.
 
Можливість для харків’ян жити у власних домівках - це результат вашої щоденної праці. Ви тримаєте оборону там, де найважче, і зупиняєте ворога, аби він не відібрав у нас майбутнє. Ми вдячні вам за те, що берете на себе цей тягар і даруєте шанс іншим жити під мирним небом.
 
Нехай броня оберігає вас так само надійно, як ви оберігаєте Україну. Харків пишається вами і з нетерпінням чекає кожного танкіста вдома!».
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.09 Влада Ігор Терехов вітає харків’ян з Днем фізкультури та спорту 12.09 Влада Ігор Терехов – військовим РЕБ: «Ваша робота має вирішальне значення для безпеки Харкова» 10.09 Влада Ігор Терехов обговорив з офісом ЮНОПС проєкти для Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 