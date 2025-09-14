14.09.2025 09:30 Дмитро Колонєй
Росіяни гатили по 7 населених пунктах Харківської області
Оперативна ситуація по Харківській області на 14 вересня 2025 року від ХОВА.
протягом минулої доби
-
ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.
-
внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали.
У сел. Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у м. Куп'янськ постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік.
Також до медиків звернулася 65-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 8 вересня.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 КАБ;
-
1 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Молнія»;
-
3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Василівка), електромережі (с. Старовірівка), приватний будинок (с. Гусинка);
-
у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і 3 приватні будинки (сел. Борова);
-
у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Скорики).
Бойова ситуація в області наступна:
-
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.
-
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.
