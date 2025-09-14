    
14.09.2025  09:30   Дмитро Колонєй

Росіяни гатили по 7 населених пунктах Харківської області

Оперативна ситуація по Харківській області на 14 вересня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ протягом минулої доби
  • ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.
  • внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 – постраждали.
 
У сел. Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у м. Куп'янськ постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік. 
 
Також до медиків звернулася 65-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 8 вересня. 
 

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

 
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Василівка), електромережі (с. Старовірівка), приватний будинок (с. Гусинка); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і 3 приватні будинки (сел. Борова); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди,  електромережі (с. Скорики).

Бойова ситуація в області наступна:

 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час ворожих обстрілів та у пожежі загинуло двоє людей.
 
