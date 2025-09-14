    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Вибух на залізниці змінив та затримав маршрути шости харківських поїздів
14.09.2025  09:42   Дмитро Колонєй

Вибух на залізниці змінив та затримав маршрути шости харківських поїздів

Як курсуватимуть харківські і не тільки потяги поінформували в Укрзалізниці.


Вибух на залізниці змінив та затримав маршрути шости харківських поїздів
Як повідомляє РЕДПОСТ, Укрзалізниця поінформувала, що робиться усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині.
Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами. 

Змінені маршрути поїздів

Через Коростень курсують потяги:

  • №1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
  • №73 Харків — Перемишль
  • №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

А також

  • №79 Дніпро — Львів
  • №119 Дніпро — Холм
  • №24 Холм — Київ
  • №92 Львів — Київ
  • №52 Перемишль — Київ
  • №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
  • №750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

  • №22/104 Львів — Харків, Краматорськ
  • №21/103 Харків, Краматорськ — Львів
  • №113 Харків — Львів

А також

  • №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
  • №106 Одеса — Київ
  • №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
  • №82/81 Ужгород — Київ
  • №14 Солотвино — Київ
  • №716 Перемишль — Київ
  • №76 Кривий Ріг — Київ
  • №140 Кам’янець-Подільський — Київ
  • №139 Київ — Кам’янець-Подільський
  • №143/141 Суми, Чернігів — Рахів
  • №755 Київ — Луцьк
  • №753 Кривий Ріг — Київ
  • №265 Київ — Одеса
  • №117 Київ — Жмеринка
  • №715 Київ — Перемишль
На час обмежень між Києвом та Бояркою організовано тактовий рух приміських поїздів.
 
Нагадаємо, раніш РЕДПОСТ писав про вибух снарядів на залізниці у Київській області та евакуацію пасажирів харківського потягу.
 
