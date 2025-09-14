14.09.2025 09:42 Дмитро Колонєй
Вибух на залізниці змінив та затримав маршрути шости харківських поїздів
Як курсуватимуть харківські і не тільки потяги поінформували в Укрзалізниці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Укрзалізниця поінформувала
, що робиться усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині.
Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.
Змінені маршрути поїздів
Через Коростень курсують потяги:
-
№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
-
№73 Харків — Перемишль
-
№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
А також
-
№79 Дніпро — Львів
-
№119 Дніпро — Холм
-
№24 Холм — Київ
-
№92 Львів — Київ
-
№52 Перемишль — Київ
-
№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
-
№750 Ужгород — Київ
Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:
-
№22/104 Львів — Харків, Краматорськ
-
№21/103 Харків, Краматорськ — Львів
-
№113 Харків — Львів
А також
-
№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
-
№106 Одеса — Київ
-
№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
-
№82/81 Ужгород — Київ
-
№14 Солотвино — Київ
-
№716 Перемишль — Київ
-
№76 Кривий Ріг — Київ
-
№140 Кам’янець-Подільський — Київ
-
№139 Київ — Кам’янець-Подільський
-
№143/141 Суми, Чернігів — Рахів
-
№755 Київ — Луцьк
-
№753 Кривий Ріг — Київ
-
№265 Київ — Одеса
-
№117 Київ — Жмеринка
-
№715 Київ — Перемишль
На час обмежень між Києвом та Бояркою організовано тактовий рух приміських поїздів.
