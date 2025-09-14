14.09.2025 09:42 Дмитро Колонєй

Вибух на залізниці змінив та затримав маршрути шости харківських поїздів

Як курсуватимуть харківські і не тільки потяги поінформували в Укрзалізниці.



Вибух на залізниці змінив та затримав маршрути шости харківських поїздів



Як повідомляє РЕДПОСТ , Укрзалізниця поінформувала , що робиться усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині.

Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

Змінені маршрути поїздів

Через Коростень курсують потяги:

№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків — Перемишль

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

А також №79 Дніпро — Львів

№119 Дніпро — Холм

№24 Холм — Київ

№92 Львів — Київ

№52 Перемишль — Київ

№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород — Київ Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

№22/104 Львів — Харків, Краматорськ

№21/103 Харків, Краматорськ — Львів

№113 Харків — Львів

А також

№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса — Київ

№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород — Київ

№14 Солотвино — Київ

№716 Перемишль — Київ

№76 Кривий Ріг — Київ

№140 Кам’янець-Подільський — Київ

№139 Київ — Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів — Рахів

№755 Київ — Луцьк

№753 Кривий Ріг — Київ

№265 Київ — Одеса

№117 Київ — Жмеринка

№715 Київ — Перемишль

На час обмежень між Києвом та Бояркою організовано тактовий рух приміських поїздів.