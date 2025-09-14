14.09.2025 08:36
На Харківщині під час ворожих обстрілів та у пожежі загинуло двоє людей
Оперативна ситуація по Харківщині на 14 вересня 2025 року від ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 13 по 14 вересня 2025 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїзди:
-
44 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
-
2 – на перевірку після обстрілу;
-
1 - проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
-
5 – допомога населенню;
-
1 – інші виїзди.
Вогнеборці залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в
-
Ізюмському та
-
Лозівському районах області.
2 з цих пожеж - в екосистемах, у т.ч. 1 лісова на території Борівського лісництва.
Підрозділи ДСНС потрапили під повторну атаку КАБами та РСЗВ під час пошуково-рятувальних робіт на місція руйнації житлового будинку у Боровій Ізюмського району, Внаслідок обстрілів виникло декілька осередків пожеж за різними адресами. Горіли житлові будинки, господарчі та надвірні споруди, гаражі, а також хвойна підстилка на території місцевого лісгоспу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Ввечері 13 вересня у Верхній Самарі Лозівського району внаслідок побутової пожежі загинув чоловік та постраждало ще троє. Горів приватний будинок та автомобіль на площі 65 м кв. Причина пожежі встановлюється.
Ліквідовано 17 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 12 га.
Триває ліквідація 13 лісових пожеж на території Ізюмського району.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.
