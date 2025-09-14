    
14.09.2025  08:36   

На Харківщині під час ворожих обстрілів та у пожежі загинуло двоє людей

Оперативна ситуація по Харківщині на 14 вересня 2025 року від ДСНС.


Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 13 по 14 вересня 2025 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїзди:
  • 44 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 2 – на перевірку після обстрілу;
  • 1 - проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 5 – допомога населенню;
  • 1 – інші виїзди.
 
Вогнеборці залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в
  • Ізюмському та
  • Лозівському районах області.
 
2 з цих пожеж - в екосистемах, у т.ч. 1 лісова на території Борівського лісництва.
 
Підрозділи ДСНС потрапили під повторну атаку КАБами та РСЗВ під час пошуково-рятувальних робіт на місція руйнації житлового будинку у Боровій Ізюмського району, Внаслідок обстрілів виникло декілька осередків пожеж за різними адресами. Горіли житлові будинки, господарчі та надвірні споруди, гаражі, а також хвойна підстилка на території місцевого лісгоспу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
 
Ввечері 13 вересня у Верхній Самарі Лозівського району внаслідок побутової пожежі загинув чоловік та постраждало ще троє. Горів приватний будинок та автомобіль на площі 65 м кв. Причина пожежі встановлюється.
 
Ліквідовано 17 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 12 га.
Триває ліквідація 13 лісових пожеж на території Ізюмського району.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через вибух на залізниці евакуювали пасажирів харківського поїзда.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
