На Харківщині під час ворожих обстрілів та у пожежі загинуло двоє людей

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 13 по 14 вересня 2025 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїзди:

44 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

2 – на перевірку після обстрілу;

1 - проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5 – допомога населенню;

1 – інші виїзди.

Вогнеборці залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в

Ізюмському та

Лозівському районах області.

2 з цих пожеж - в екосистемах, у т.ч. 1 лісова на території Борівського лісництва.

Підрозділи ДСНС потрапили під повторну атаку КАБами та РСЗВ під час пошуково-рятувальних робіт на місція руйнації житлового будинку у Боровій Ізюмського району, Внаслідок обстрілів виникло декілька осередків пожеж за різними адресами. Горіли житлові будинки, господарчі та надвірні споруди, гаражі, а також хвойна підстилка на території місцевого лісгоспу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Ввечері 13 вересня у Верхній Самарі Лозівського району внаслідок побутової пожежі загинув чоловік та постраждало ще троє. Горів приватний будинок та автомобіль на площі 65 м кв. Причина пожежі встановлюється.

Ліквідовано 17 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 12 га.

Триває ліквідація 13 лісових пожеж на території Ізюмського району.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.

