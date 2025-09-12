РУБпАК «Прайм» знищив мінометні позиції та склад ворога на Харківщині (відео)

Оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону вдарили по мінометних позиціях, антенах зв’язку та сховищу ПММ противника — є ураження техніки та втрати в живій силі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
На Північно-Слобожанському напрямку оператори бойових безпілотних комплексів підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону завдали низки точних ударів по цілях противника. Унаслідок операції було знищено мінометні позиції та антени зв’язку противника, уражено склад з паливно-мастильними матеріалами і кілька місць укриття.
Крім матеріальних втрат, ворог зазнав пошкоджень у живій силі, – повідомляють у підрозділі. Опубліковане відео ілюструє етапи роботи дронів та ураження визначених цілей.
Підрозділ РУБпАК «Прайм» діє в інтересах прикордонного захисту та у взаємодії з іншими силами оборони на зазначеному напрямку. Оперативні результати підтверджують ефективність застосування безпілотних комплексів для нейтралізації вогневих точок і логістичних вузлів противника.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії рф. Зафіксовано ураження кількох цілей.
