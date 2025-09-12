    
Главная Новини Харкова Армія РУБпАК «Прайм» знищив мінометні позиції та склад ворога на Харківщині (відео)
12.09.2025  18:50   Рита Парфенова

РУБпАК «Прайм» знищив мінометні позиції та склад ворога на Харківщині (відео)

Оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону вдарили по мінометних позиціях, антенах зв’язку та сховищу ПММ противника — є ураження техніки та втрати в живій силі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Північно-Слобожанському напрямку оператори бойових безпілотних комплексів підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону завдали низки точних ударів по цілях противника. Унаслідок операції було знищено мінометні позиції та антени зв’язку противника, уражено склад з паливно-мастильними матеріалами і кілька місць укриття.

Крім матеріальних втрат, ворог зазнав пошкоджень у живій силі, – повідомляють у підрозділі. Опубліковане відео ілюструє етапи роботи дронів та ураження визначених цілей.

Підрозділ РУБпАК «Прайм» діє в інтересах прикордонного захисту та у взаємодії з іншими силами оборони на зазначеному напрямку. Оперативні результати підтверджують ефективність застосування безпілотних комплексів для нейтралізації вогневих точок і логістичних вузлів противника.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії рф. Зафіксовано ураження кількох цілей.

Тэги:  сталевий кордон, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 Армія БПЛА «Вампір» завдали понад 20 ударів по окупантах на Харківщині (відео) 23.07 Армія На Харківщині дрони підрозділу «Прайм» завдали ударів по позиціях окупантів (відео) 22.07 Армія Підрозділ «Фенікс» знищив танк, ББМ і позиції окупантів на Харківщині – відео роботи дронів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 