12.09.2025

Поліцейські контролюють безпеку у пункті евакуації на Харківщині

В Лозовій поліцейські та Червоний Хрест організували безпечний транзит для переселенців та забезпечили гігієну людей у пункті евакуації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харківській області працюють транзитні пункти для евакуації цивільних із зон активних бойових дій Донеччини. Співробітники Лозівського райвідділу поліції надають допомогу переселенцям, піклуються про безпеку та комфорт людей похилого віку, жінок із дітьми та маломобільних громадян.

Разом із працівниками Червоного Хреста поліцейські доставили пересувний лазнево-пральний комплекс до частково знеструмленого міста. Це обладнання дозволяє людям помитися, випрати та висушити речі, забезпечуючи мінімальні умови гігієни під час перебування в пункті евакуації.

Поліція нагадує, що у разі потреби евакуації можна звертатися на «гарячу лінію» за номером 0 800 339 291, до поліції за номером 102, а також через Telegram, Viber чи WhatsApp за номером 098 750 55 05.

