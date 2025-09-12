12.09.2025 20:19 Рита Парфенова

На станції метро Харкова презентували відтворену мозаїку «Боривітер» Алли Горської

На станції метро «Ярослава Мудрого» до 15 вересня можна побачити відтворену маріупольську мозаїку «Боривітер», створену Аллою Горською та групою художників у 1967 році.

громадську організацію Ukraine WOW.

Оригінал роботи, створеної Аллою Горською разом із Віктором Зарецьким, Галиною Зубченко, Борисом Плаксієм, Григорієм Пришедьком, Василем Прахніним та Надією Світличною, був пошкоджений під час російського вторгнення. Його подальша доля залишається невідомою.

Над відтворенням панно працювали 15 художників і дослідників із мистецького обʼєднання «Затирка», майстерні Love Mosaic та львівського бренду Kotto Ceramica. Очолили команду онука Алли Горської Олена Зарецька та культурна менеджерка Настя Іщенко. Консультативну підтримку надали мистецтвознавець Василь Сивак, Валерія Радченко та Олександр Богомаз, а документаліст Іван Станіславський надав фото для відтворення.

Раніше відтворену мозаїку презентували у Києві, Львові та Лондоні на Трафальгарській площі. Тепер її вперше привезли до Харкова — міста, яке залишається під постійними обстрілами. З 26 вересня «Боривітер» стане частиною інтерактивної виставки Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

