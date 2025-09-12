12.09.2025 20:47 Рита Парфенова

На Харківщині авіаудар зруйнував житловий будинок у Боровій, є загиблі

Уранці 12 вересня російська авіабомба влучила у приватний будинок у селищі Борова, повністю знищивши його.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську селищну раду, на місці авіаудару знайдено фрагменти людських тіл, які можна ідентифікувати лише за допомогою ДНК-експертизи.

За попередніми даними, у будинку проживало подружжя пенсіонерів. Наразі експерти встановлюють, чи перебували вони вдома в момент удару.

Вибух також спричинив руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку, гаражного комплексу, пошкодив близько 15 багатоповерхівок та 10 приватних осель.

Упродовж першої половини дня центральна частина Борової зазнала щонайменше восьми атак FPV-дронів. Влучання відбулися у різних місцях, обійшлося без постраждалих.

Вранці дрон ударив по селу Гороховатка, пошкодивши магазин. Також атаки зафіксовані у селі Вище Солоне.

З учорашнього дня біля Борової триває пожежа в лісі, спричинена обстрілом. На місці працюють рятувальники.

У лівобережній частині громади вже 15 днів немає електропостачання. Після авіаудару пошкоджено інтернет-лінію, мобільний зв’язок залишається нестабільним.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти били по Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували КАБи, РСЗВ, FPV-дрони та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.