12.09.2025 09:50 Віталій Хіневич

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Минулої доби окупанти били по Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували КАБи, РСЗВ, FPV-дрони та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.



Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківщини



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В Ізюмському районі ударами безпілотників та РСЗВ пошкоджені приватні будинки. Горіла лісова підстилка.

Внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням ударного БпЛА у селі Погонівка Барвінківської територіальної громади пошкоджено домоволодіння. За медичною допомогою звернулися двоє цивільних людей з гострою реакцією на стрес.

По околицях села Чорноглазівка Золочівської ТГ російська авіація завдала ударів КАБами.

У селі Грушівка Куп’янського району через авіаобстріли пошкоджені приватні будинки, ліцей та дошкільний навчальний заклад. Постраждали троє цивільних жінок.

Через ворожий обстріл міста Куп’янськ постраждала цивільна жінка.

У селі Ківшарівка внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено карету швидкої допомоги. Зазнали травм двоє медиків.

Під час патрулювання території Куп’янського району, службовий автомобіль правоохоронців потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Атака сталася поблизу села Осинове. Постраждали п’ятеро поліцейських.

Вранці 12 вересня військові рф здійснили обстріл із застосуванням КАБ по селищу Борова. Зруйновано будівлю та господарчу споруду. Зайнялася пожежа. Також пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Жінка отримала гостру реакцію на стрес.

11 вересня поліцейські здійснили 25 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 16 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 381 воєнного злочину, скоєного на території області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 11 по 12 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.