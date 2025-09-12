12.09.2025 08:15 Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 13 пожеж, спричинених протягом доби ворожими обстрілами

Протягом доби з 11 по 12 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 13 пожеж, спричинених протягом доби ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. 5 з них пов’язані з горінням рослинності в екосистемах, у т.ч. 2 лісових на території Ізюмського та Борівського лісництв.

Протягом дня ворог кілька разів атакував з реактивних систем залпового вогню прифронтові населені пункти Борівської громади Ізюмського району. У селі Гороховатка обстріли спричинили пожежі у 2 приватних будинках на загальній площі 200 м кв. В селі Підлиман горіли 2 оселі та господарча споруда загальною площею 160 м кв., а також суха трава навколо на площі 300 м кв. Вранці внаслідок обстрілу селища Борова горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та господарча споруда на площі 70 м кв., постраждала 75-річна жінка.

Неодноразово ворог бив і по по селу Грушівка Кіндрашівської громади Куп'янського району. Вранці російська авіація завдала по ньому удару керованими авіабомбами, внаслідок чого сталася пожежа у приватній оселі площею 30 м кв., зазнали пошкоджень кілька приватних житлових будинків, 2 жінки 54 та 83 років дістали поранень. Пізніше у цьому ж селі від обстрілу БпЛА зайнялась господарча споруда площею 20 м кв. Увечері FPV-дрон спричинив пожежу у ще одній господарчій споруді площею 30 м кв.

Вночі ворожими БпЛА були уражені 2 населені пункти Барвінківської громади Ізюмського району. У селі Погонівка горіла господарча споруда на площі 30 м кв. та легковий автомобіль, постраждали 2 особи: 59-річний чоловік та 54-річна жінка. У селі Федорівка горіли конструктивні елементи господарчої споруди та житловий будинок на площі 60 м кв. Постраждала 1 цивільна особа.

За добу ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 20 га.

Триває ліквідація 7 лісових пожеж на території Ізюмського та Куп’янського районів.

