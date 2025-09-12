12.09.2025 07:30 Рита Парфенова

12 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні 12 вересня святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України.

День фахівця РЕБ встановлено наказом Головнокомандувача ЗСУ №253 від 1 вересня 2021 року «Про відзначення фахівців радіоелектронної боротьби Збройних Сил України».

Фахівці РЕБ відповідають за виявлення, перехоплення, глушіння та блокування ворожих сигналів. Вони захищають українські підрозділи від безпілотників, ракетних ударів, спроб перехоплення зв’язку чи навігаційних систем. Саме завдяки їхній роботі вдається знизити ефективність російських атак і підвищити безпеку українських військових на фронті.

Наразі підрозділи РЕБ постійно вдосконалюють свої можливості, застосовують сучасні комплекси, розроблені українськими виробниками, а також інтегрують західні технології. Це дозволяє ефективно протидіяти дронам, системам зв’язку та навігації противника.

* * *

12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком. Техніка в'язання гачком вважається більш простою, ніж в'язання на спицях, ніж забезпечує собі на сьогоднішній день найбільшу популярність. Більш доступне у плані навчання, в'язання гачком завоювало і більшого поширення.



Для любителів в'язання, як початківців, так і досвідчених, день 12 вересня став датою, коли можна, беручи участь у приурочених до цього свята заходах, продемонструвати своє вміння та результати творчості. Найчастіше це чудове свято відзначається проведенням флешмобів, майстер-класів, демонстраційних показів, виставок, а також обміном фотографіями через соціальні мережі.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Автонома, який жив у IV столітті та служив єпископом в італійському місті Пренесті.

У народі 12 вересня отримало назву Осінній Автоном. У цей час розпочинали збір урожаю та готувалися до настання осіннього періоду.

Вважалося, що цього дня не слід ходити в ліси, поля чи болота – місця, де можуть водитися змії. Якщо зустріти змію, не можна проявляти агресію чи намагатися її вбити.

Також існувала заборона піднімати з землі будь-які речі, адже вони могли принести псування. У цей день не радили відкладати важливі справи, лінощі та бездіяльність могли позначитися на всьому подальшому році.

Особливо застерігали від негативних емоцій і вчинків: мстивості, заздрості, розголошення чужих секретів. Такі дії, за повір’ями, шкодили власній репутації.

Сварки й лайка вважалися небезпечними, бо могли завдати шкоди здоров’ю. Крім того, не рекомендувалося переїдати чи вживати багато важкої їжі, адже це погіршувало самопочуття.

За Юліанським календарем 12 вересня православна церква вшановує пам’ять преподобного Олександра Свірського.

12 вересня в народному календарі отримало назву Ситник. Цього дня було заведено накривати столи, кликати гостей та відзначати завершення літа й початок осені. Головною стравою свята вважалася ячмінна каша на молоці, щедро приправлена свіжим медом. До неї традиційно додавали хліб, випечений із зерна нового врожаю.

З народних заборон: не рекомендували цього дня грати в карти, аби не накликати фінансових втрат. Вважалося небажаним також ставити нові паркани чи купувати речі.

Окремі прикмети стосувалися грошей: дрібні монети не перераховували до полудня, бо тоді в господарстві, за повір’ям, водився б лише дріб’язок.

Ще одне повір’я застерігало не мити голову цього дня – інакше, казали, можна завчасно втратити волосся.

Також цього дня

1624 року в Лондоні пройшла випробування перша субмарина. Перший діючий зразок підводного човна був створений для короля Англії Джеймса голландським інженером Корнеліусом ван Дреббелем – у Лондоні було побудовано та успішно випробувано в Темзі весяльний підводний човен для 12 веслярів та 3 офіцерів.



1921 – народився Станіслав Лем, польський письменник, сатирик, філософ та фантаст («Соляріс», «Голос Неба», «Світ на Землі», «Вторгнення з Альдебарана»). Цитата: «Люди не хочуть жити вічно. Люди просто не хочуть помирати».



1940 – у Франції знайдено печеру Ласко з доісторичними малюнками на стінах.



1944 – народився Баррі Уайт, мериканський співак у стилі ритм-енд-блюз.



1958 – у компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.



1961 – народилася Мілен Фармер (справжнє прізвище Готьє), французька співачка та актриса.



1972 – народився Джейсон Стетхем, британський актор («Карти, гроші, два стволи», «Великий куш», «Револьвер», «Перевізник», «Адреналін»).



1973 – народився Пол Вокер, американський актор («Форсаж 1-5», «Білий полон», «Плезантвіль»).



1986 – народилася Еммі Россум, американська співачка, актриса («Примара опери», «Таємнича річка», «Післязавтра»).



1990 – підписання договору про об'єднання Німеччини. Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини було підписано міністрами закордонних справ СРСР, США, Великобританії, Франції, НДР та ФРН. Договір припинив дію прав та відповідальності чотирьох країн щодо Берліна та Німеччини та пов'язаних з ними угод.



1991 – у Києві демонтували монумент на честь Жовтневої революції на майдані Незалежності.



1992 – у космос полетіла перша подружня пара, перша темношкіра жінка та перший японський астронавт.



2008 – у Харкові відбувся перший і на той момент єдиний концерт гурту Queen в Україні. Цим безкоштовним концертом гурт розпочав свій Європейський тур на підтримку акції боротьби зі СНІДом.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Данило, Іван, Микола, Никодим, Олексій, Опанас, Семен, Феодор, Юліан.

за Юліанським календарем: Ангеліна, Аполлінарій, Арсеній, Василь, Гавриїл, Григорій, Данило, Денис, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Марія, Никодим, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Петро, ​​Сава , Семен, Спіридон, Степан, Федір, Христофор, Яків.