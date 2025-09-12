12.09.2025 08:40 Віталій Хіневич
Маскуються під представників мобільного оператора: харків'ян попередили про новий спосіб шахрайства
Шахраї маскуються під представників мобільного оператора та пропонують «покращений зв’язок» чи «додаткові послуги». Далі просять набрати спеціальну комбінацію цифр і символів на телефоні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради.
Насправді так вони можуть перенести твій номер на іншу SIM-картку. Карта перестане працювати, а зловмисники отримають доступ до банків, соцмереж і месенджерів.
Як захиститися:
-
отримали підозрілий дзвінок — одразу кладіть слухавку та скажіть про це оператору;
-
блокуйте незнайомі контакти в месенджерах;
-
ніколи не передавайте коди із SMS чи банківські паролі;
-
не диктуйте інформацію про дзвінки невідомим;
-
ніколи не набирайте комбінації, які надсилають чи диктують.
Представники мобільних операторів ніколи не запитують коди із SMS, дані банківських карток чи паролі. Якщо просять таке — це шахрайство.



