12.09.2025 08:40 Віталій Хіневич

Маскуються під представників мобільного оператора: харків'ян попередили про новий спосіб шахрайства

Шахраї маскуються під представників мобільного оператора та пропонують «покращений зв’язок» чи «додаткові послуги». Далі просять набрати спеціальну комбінацію цифр і символів на телефоні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради.

Насправді так вони можуть перенести твій номер на іншу SIM-картку. Карта перестане працювати, а зловмисники отримають доступ до банків, соцмереж і месенджерів.

Як захиститися:

отримали підозрілий дзвінок — одразу кладіть слухавку та скажіть про це оператору;

блокуйте незнайомі контакти в месенджерах;

ніколи не передавайте коди із SMS чи банківські паролі;

не диктуйте інформацію про дзвінки невідомим;

ніколи не набирайте комбінації, які надсилають чи диктують.

Представники мобільних операторів ніколи не запитують коди із SMS, дані банківських карток чи паролі. Якщо просять таке — це шахрайство.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові шахраї ошукали людей через фейкову «Дію».