12.09.2025  08:40   Віталій Хіневич

Маскуються під представників мобільного оператора: харків'ян попередили про новий спосіб шахрайства

Шахраї маскуються під представників мобільного оператора та пропонують «покращений зв’язок» чи «додаткові послуги». Далі просять набрати спеціальну комбінацію цифр і символів на телефоні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради.
 
Насправді так вони можуть перенести твій номер на іншу SIM-картку. Карта перестане працювати, а зловмисники отримають доступ до банків, соцмереж і месенджерів.
 
Як захиститися:
 
  • отримали підозрілий дзвінок — одразу кладіть слухавку та скажіть про це оператору;
  • блокуйте незнайомі контакти в месенджерах;
  • ніколи не передавайте коди із SMS чи банківські паролі;
  • не диктуйте інформацію про дзвінки невідомим;
  • ніколи не набирайте комбінації, які надсилають чи диктують.
Представники мобільних операторів ніколи не запитують коди із SMS, дані банківських карток чи паролі. Якщо просять таке — це шахрайство.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові шахраї ошукали людей через фейкову «Дію».
 
