12.09.2025  08:55   Віталій Хіневич

На Харківщині за добу від ворожих обстрілів постраждало 10 людей

Ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у с. Погонівка Барвінківськоїт громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у сел. Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 4 КАБ;
  • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
у Куп'янському районі пошкоджено приміщення ліцею і дошкільного навчального закладу, 9 приватних будинків, 8 господарчих споруд, гараж, аатомобіль (с. Грушівка); автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Ківшарівка), гараж (с. Горяне), приватний будинок (с. Катеринівка);
 
у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Підлиман), приватні будинки (с. Федорівка), приватний будинок, автомобіль (с. Погонівка), ванжний автомобіль (м. Барвінкове), багатоквартирний і приватний будинки, а також горіла лісова підстилка на площі 3 га (сел. Борова).
 
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 13 пожеж, спричинених протягом доби ворожими обстрілами.
 
